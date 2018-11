Bricks in Florence, si festeggiano i 60 anni dei mattoncini

Nel 2018 si celebrano i 60 anni del mattoncino e i 40 dei personaggi Lego. Dopo il boom dello scorso anno (12.000 visitatori), torna il Bricks in Florence Festival, una serata e due intere giornate dedicate ai fan dei mattoncini Lego, da venerdì 9 a domenica 11 novembre all’Obihall di Firenze.

Un programma ricco e variegato che vede la partecipazione di oltre 100 AFOL (Adult Fan of Lego) provenienti Portogallo, Romania, Inghilterra, Croazia, Canada, Australia e Stati Uniti e da molte regioni italiane, Toscana in testa.

Tra gli altri, Tim Johnson, fondatore del blog New Elementary, punto di riferimento per tutti gli Afol in cerca di nuove soluzioni costruttive, idee e curiosità; Huw Millington fondatore e direttore di Brickset, il più noto e visitato sito dedicato al mondo dei collezionisti ed appassionati Lego; Kevin Gascoigne, coordinatore di Fairy Bricks, gruppo di appassionati Lego che porta il sorriso ai bambini ricoverati in ospedale.

Oltre a proporre le loro creazioni, molte delle quali inedite, gli espositori saranno a disposizione per svelare tecniche costruttive e segreti delle proprie opere.

Bricks in Florence Festival 2018 partirà venerdì 9 alle ore 19 con l’AperiBRICK, ossia la possibilità di visitare la mostra in fase di realizzazione gustando un aperitivo con buffet e ricevendo uno speciale gadget: per questa anteprima sono disponibili solo 300 biglietti, presso la biglietteria del teatro oppure online nel circuito Ticketone.

Tra le novità di Bricks in Florence Festival 2018 (#BiFF2018), oltre agli ospiti internazionali, un nuovo gigantesco mosaico da costruire con l'aiuto del pubblico, attività ludico-creative dedicate ai visitatori, sia di “gioco libero” nell’area Pick'n'Build (oltre 150 kg di mattoncini sfusi a disposizione) sia di “gioco guidato”, con la costruzione di un particolarissimo set Lego da oltre 4.000 pezzi.

Non mancherà la Galleria dei Giovani Costruttori, dove bambini tra 6 e 12 anni potranno cimentarsi come veri e propri espositori mettendo in mostra le loro creazioni di fantasia.

Saranno presenti inoltre stand commerciali dove si potranno trovare set classici, set fuori catalogo e vintage, singoli elementi sfusi, minifigure, abbigliamento e libri specializzati.

Il manifesto di questa edizione di Bricks in Florence Festival strizza l’occhio a René Magritte (La Trahison des images) e a The LEGO Movie (il primo film, uscito nel 2014, dedicato ai mattoncini) con la frase chiave ‘Questo non è un giocattolo. E’ un sistema altamente sofisticato di mattoncini a incastro’.

Orari Bricks in Florence Festival 2018: dalle 19 alle 23 l’evento AperiBRICK di venerdì 9 novembre. Sabato 10 Bricks in Florence Festival 2018 aprirà le porte dalle ore 9 alle 21, domenica 11 dalle ore 9 alle 20.

Biglietti e prevendite: fino a 5 anni l’ingresso è gratuito, sotto 14 anni si spendono 5 euro, gli adulti 7 euro (5 euro con la tessera soci Coop). Ingresso riservato e mattoncino speciale dell’evento per chi acquista il biglietto in prevendita. Prevendite nei punti Box Office Toscana www.boxofficetoscana.it/punti-vendita (tel. 055 210804) e online su www.ticketone.it.

Bricks in Florence Festival 2018 è uno dei maggiori eventi italiani per gli appassionati del mondo Lego, coordinato dallo staff di ToscanaBricks – Il LEGO® Users Group della Toscana e di ItLUG - Italian LEGO® User Group, con il supporto tecnico-logistico di Obihall.

Info e aggiornamenti sulla pagina Facebook ufficiale www.facebook.com/ToscanaBricks.

Date: 9, 10 e 11 novembre 2018

Orario venerdì 9 novembre: 19:00 / 23:00

Orario sabato 10 novembre: 09:00 / 21:00

Orario domenica 11 novembre: 09:00 / 20:00

Ingresso adulti: 7 euro

Ingresso ridotto: 5 euro (Soci Coop / ragazzi da 6 a 14 anni)

Ingresso gratuito: bambini fino a 5 anni compiuti

Prevendita: Circuito Box Office Toscana www.boxofficetoscana.it/punti-vendita (tel. 055 210804) e online su www.ticketone.it

Maggiori e dettagliate informazioni su: www.bricksinflorencefestival.it

Evento su Facebook: bit.ly/BiFF2018

Evento organizzato da:

Obihall - Teatro di Firenze www.obihall.it

ToscanaBricks – Il LEGO® Users Group della Toscana www.toscanabricks.it

ItLUG - Italian LEGO® Users Group www.itlug.it

