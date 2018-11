Caduta a terra a causa di un probabile malore per Edi Aringhieri, madre del tenore Andrea Bocelli. Il fatto è avvenuto alle 9 di oggi, mercoledì 7 novembre, a La Sterza di Lajatico, dove abita la famiglia del noto cantante. Sul posto sono giunte in soccorso un'automedica da Peccioli e un'ambulanza da Selvatelle (Terricciola). Non sono note le condizioni della donna al momento.

