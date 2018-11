'Dalla minigonna al burqa?', il libro presentato in Regione

Dalla minigonna al burqa? Il libro di Silvio Calzolari e di monsignor Paolo Tarchi, edizioni San Paolo, racconta la figura della donna nelle tre religioni monoteiste, facendo riflettere sul tema dell’abbigliamento femminile, sospeso tra modernità e tradizione.

Il volume che viene presentato domani, giovedì 8 novembre alle 17.30 in sala Gigli a palazzo del Pegaso (via Cavour 4), vuole essere una sorta di dialogo interreligioso sulla libertà di espressione della donna. Gli autori propongono cinque spunti di riflessione sul tema della moda, intesa come espressione della femminilità, a cui rispondono tre donne: la teologa ebrea Shulamit Furstenberg-Levi, la scrittrice cristiana Rita Torti e la sociologa musulmana Sumaya Abdel Qader. Gli spunti riguardano “la donna ai margini della società”; “la corporeità nell’ebraismo, nel cristianesimo, nell’islam”; “svelare o coprire: tradizione, modernità e femminismo”; “dalla minigonna al burqa?” e “donne, religioni, società: quale domani?”.

All’incontro partecipano il presidente dell’Assemblea toscana Eugenio Giani, Amedeo Spagnoletto, rav della comunità ebraica di Firenze e Marco Deriu del gruppo Editoriale San Paolo. A presentare sarà il giornalista Michele Brancale. Interviene anche Hamdan Alzeqri, rappresentante della Comunità islamica di Firenze e mediatore culturale.

