Inseguimento a forte velocità per le vie di Montecatini: recuperata auto rubata

Sono scappati dopo un inseguimento per le via di Montecatini Terme: avevano rubato un'auto a un 31enne di Pescia lo scorso 1 novembre. L'operazione dei carabinieri non è conclusa perché si stanno ancora cercando i fuggitivi. Tutto è iniziato alle 5 di questa mattina, quando un equipaggio del Norm di Montecatini ha intercettato in via Marruota una Ford Fiesta di colore bianco con due persone a bordo, che a forte velocità ha imboccato contromano via Ugo Bassi.

I militari hanno intimato l’alt al conducente dell’auto ma lui ha ignorato il segnale. La pattuglia ha iniziato l’inseguimento che si è protratto in via Manin, via Cosimini e via Ugo Bassi per poi ritornare in via Marruota e quindi proseguire fino a via Custoza dove la gazzella è riuscita ad affiancare la Ford Fiesta e a costringerla a fermarsi sbarrandogli la strada. I due, probabilmente stranieri, si sono dati alla fuga a piedi facendo perdere le proprie tracce. Nel portabagagli dell’auto sono stati trovati vari arnesi da scasso e guanti da lavoro, che sono stati sequestrati e lasciano intendere che i fuggitivi stessero preparando uno o più furti nella zona.

