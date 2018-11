La Rai a Siena per raccontare Santa Caterina

In questi giorni e fino a venerdì 9 novembre la troupe di "Paesi che Vai...", programma ideato e condotto su Rai Uno da Livio Leonardi, è a Siena, per girare una puntata dedicata alla città e in particolar modo ai luoghi legati alla straordinaria figura di Santa Caterina, una donna che ha osato sfidare le convenzioni, che si è impegnata nella preghiera ma anche sul piano politico e civile, allargando il suo raggio di azione dalla Toscana in tutta Europa.

Livio Leonardi porterà quindi il suo pubblico nei luoghi legati alla biografia di Caterina, ma anche alla vita senese di quel tempo: l’ospedale di Santa Maria della Scala, dove hanno sostato centinaia di migliaia di pellegrini diretti a Roma, e dove erano accolti malati, donne sole e bambini abbandonati. E poi il Santuario Cateriniano, nella Contrada dell’Oca, dove sorgeva la casa di famiglia.

Nella puntata Livio Leonardi parlerà anche del Palio, con il suo carico di memorie storiche e di appassionata partecipazione da parte di cittadini e turisti, e di alcune eccellenze del territorio note in tutto il mondo.

Fonte: Comune di Siena

Tutte le notizie di Siena