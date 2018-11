Multiservice, Pc Firenze solidale con i lavoratori

Il Partito Comunista Firenze è solidale con i lavoratori della Multiservice che in questi giorni stanno manifestando sotto la sede della Regione Toscana per il mantenimento del posto di lavoro. 15 lavoratori tra 16 giorni saranno a casa per la decisione di Rossi e della giunta regionale del Partito Democratico. Questa non è una crisi aziendale ma una precisa scelta politica. I comunisti auspicano che l'unione e la lotta dei lavoratori porti all'attenzione mediatica il problema e quindi al mantenimento del posto di lavoro. Noi saremo presenti per qualsiasi tipo di iniziativa i lavoratori metteranno in campo come abbiamo già fatto fino ad oggi.

Il candidato sindaco Gabriele Giacomelli

Tutte le notizie di Firenze