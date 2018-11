Notte da incubo a Monterchi per due uomini, Lega: "Pena severa ed espulsione"

“Siamo rimasti profondamente colpiti- affermano Marco Casucci e Nicola Mattoni, rispettivamente Consigliere regionale e Segretario provinciale della Lega- nell’apprendere la tragica vicenda che ha visto coinvolti due nigeriani, i quali dopo essere giunti alla stazione di Arezzo(probabilmente hanno successivamente perso un treno) avevano cercato aiuto da alcuni connazionali che, col passare delle ore, si sono rivelati degli aguzzini. Infatti i due malcapitati sono stati accompagnati in autobus nei pressi di Monterchi, dove lei è stata ripetutamente e brutalmente stuprata, mentre il compagno è stato picchiato selvaggiamente. Alcuni degli autori di questo efferato gesto pare siano già stati identificati (un plauso alle Forze dell’Ordine per la celerità delle indagini) e ci auguriamo che anche il resto del branco venga velocemente assicurato alla giustizia. Alle vittime di questa inaudita e bestiale violenza va la nostra solidarietà umana; per quanto concerne, invece, i delinquenti artefici di questo atto criminale, esigiamo che gli venga comminata una pena esemplare ed un biglietto aereo di sola andata…”.

Torselli (FdI): "Responsabili in carcere"

“Quanto accaduto oggi ad Arezzo ad una coppia di ragazzi nigeriani ha dell’incredibile, ma dimostra, ancora una volta, come il buonismo della sinistra abbia ridotto la nostra regione a terreno di conquista per delinquenti di ogni genere e tipo. Com’è possibile che nel 2018, in Toscana, si possa leggere di due ragazzi sequestrati, torturati e violentati per un’intera giornata? Mi auguro che le bestie che hanno commesso questo reato vengano spedite in carcere e buttata via la chiave!”. Questo è quanto ha dichiarato il Portavoce Regionale di Fratelli d’Italia, Francesco Torselli, commentando l’aggressione patita dalla coppia di giovani nigeriani ad Arezzo, assieme ai portavoce provinciale e comunale, Francesco Lucacci e Mirko Latorraca ed ai consiglieri comunali aretini, Giovanna Carlettini e Domenico Chizoniti.

“Speriamo che il Ministro Salvini riesca a ripristinare un po’ di legalità e di rispetto delle regole, anche se, purtroppo, l’appiattimento della Lega sulle posizioni ‘sinistroidi’ dei cinquestelle ci lascia molti dubbi” concludono Torselli, Lucacci, Latorraca, Carlettini e Chizoniti.

