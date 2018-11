Nuovi ambulatori medici a Greve in Chianti, parte la campagna di prevenzione

Rete Pas, la prima rete di centri medici del no profit nata in Toscana, apre un ambulatorio anche a Greve in Chianti, e per l’occasione lancia un’importante campagna di prevenzione con diverse prestazioni sanitarie a tariffe estremamente calmierate riservate ai soci dell’AVG Greve, della Coop e dell’SMS Fratellanza Greve in Chianti, come ad esempio la visita oculistica a 50 euro, l’ecodoppler a 60 euro, la consulenza cardiologica a 99 euro e la visita urologica a 39 euro.

I nuovi locali di circa duecento metri quadrati posti al primo piano della sede associativa dell’AVG Greve in via della Pace, aperti a partire dal 12 novembre inizialmente il lunedì dalle ore 10 alle ore 19 e il mercoledì e il venerdì dalle 14 alle 19, ospiteranno 5 ambulatori dedicati alla cardiologia, all’oculistica e alla campimetria, all’urologia, all’angiologia, alle indagini ecografiche internistiche, e a breve alla dermatologia e all’endocrinologia con ecografia al collo.

Un risultato importante, frutto della collaborazione tra Fondazione Pas e l’Associazione Volontariato Grevigiano, la Coop e l’SMS Fratellanza Greve in Chianti e con il supporto dell’amministrazione comunale, volta a fornire al territorio una struttura sanitaria in grado di garantire prestazioni sanitarie con tempi d’attesa estremamente ridotti e a tariffe calmierate o, a breve, in convenzione con il Sistema Sanitario Nazionale sulla base del protocollo siglato tra i sindaci del Chianti e l’Asl per far fronte ai bisogni sanitari del territorio.

L’inaugurazione è fissata per sabato 10 novembre a partire dalle ore 16.30 in via della Pace 8: prenderanno parte il presidente della Fondazione Pas Mario Pacinotti, il presidente della SMS Fratellanza Greve in Chianti Fabio Baldi, il presidente dell’AVG Greve Paolo Stecchi, il sindaco di Greve in Chianti Paolo Sottani, la consigliera regionale Serena Spinelli e Stefania Saccardi, assessore regionale alla Sanità.

A partire dalle 9 di sabato mattina, un banchetto informativo davanti al supermercato Coop fornirà indicazioni sulla nuova struttura sanitaria, mentre dalle 14.30 presso gli ambulatori sarà possibile effettuare gratuitamente la rilevazione dei parametri vitali con gli infermieri di Rete Pas.

Fonte: Rete Pas

Tutte le notizie di Greve in Chianti