"Operai aggrediti con bastoni e coltelli, chiedevano i loro diritti": la denuncia di Cobas Prato

"Due lavoratori iscritti al SI COBAS sono stati vittime ieri sera di una gravissima aggressione con bastoni, bottiglie di vetro e armi da taglio mentre rientravano a casa dopo la fine del proprio turno di lavoro. Si tratta di due dipendenti della DS di Montemurlo, una delle tante fabbriche tessili del pratese a conduzione cinese. Uno dei due operai è in codice rosso al Pronto Soccorso di Prato, dove rimarrà sicuramente per tutte la notte. Si è trattato di un agguato pianificato in piena regola: i lavoratori sono stati aggrediti lungo il loro percorso abituale di ritorno a casa, precisamente all'imbocco di un sottopasso pedonale, lì dove gli aggressori potevano più difficilmente essere visti. Si tratta fuori da ogni dubbio di un gravissimo atto intimidatorio". Così affermano i Cobas in una nota.

Secondo i Cobas, l'agguato arriva nei confronti degli stessi lavoratori che denunciavano le condizioni miserevoli di lavoro nella ditta montemurlese. La lotta dura, passata da scioperi e denunce pubbliche, ha portato ad un primo accordo, e quindi al riconoscimento formale dei diritti fondamentali dei lavoratori: retribuzioni in linea con il CCNL Tessile per 40 ore settimanali di lavoro, riconoscimento di riposo settimanale, ferie, malattie e tredicesima.

"L'agguato di stanotte - spiegano dal sindacato - arriva dopo che gli stessi lavoratori hanno subito ripetute pressioni psicologiche e minacce di vario genere per “convincerli” alle dimissioni “volontarie”. Proprio per questo ed altri motivi (ritardi nei pagamenti e nuove irregolarità nelle buste paga), il 13 ottobre i lavoratori rientravano in sciopero fino al tavolo in Prefettura del 15 ottobre, dove veniva siglato un verbale che impegnava l'azienda a terminare le pressioni sui lavoratori sindacalizzati. Minacce e pressioni sono continuate invece fino ad oggi. Quanto accaduto non può essere sottovalutato né tollerato. Proclamiamo quindi per oggi lo sciopero dell'interna giornata alla DS di Montemurlo. Sempre domani (7.11.2018) dalle ore 15:00 manifesteremo sotto la Prefettura di Prato, a cui chiediamo di essere ricevuti in delegazione".

