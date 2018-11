Prescrive sostanze vietate per far dimagrire: dottoressa interdetta per 6 mesi

I carabinieri del NAS di Firenze hanno notificato a una dottoressa, operante nella provincia di Prato, la misura cautelare del divieto di esercizio della professione medica per sei mesi, emessa dal gip del Tribunale di Prato per le indagini sulla prescrizione illegale di preparazioni dimagranti con sostanze vietate.

L’attività d’indagine, avviata dal Nas a gennaio 2018 e coordinata dalla Procura della Repubblica di Prato - Sost. Proc. Egidio Celano - ha interessato l’attività della specialista in ginecologia ed ostetricia, la quale pubblicizzava su internet, la propria attività di dietoterapia e di trattamento dei disturbi del comportamento alimentare.

Lo sviluppo degli accertamenti presso varie farmacie, ubicate nelle province di Prato e Pistoia, consentivano di appurare che la dottoressa, tra il 2016 e il 2018, aveva compilato migliaia di ricette contenenti prescrizioni di diverse tipologie di farmaci (preparazioni magistrali in capsule da allestire in farmacia), anche ad azione stupefacente e psicotropa, da prendere insieme per via orale, ma l'utilizzo è vietato per scopi dimagranti.

Per non dare dell'occhio, la donna aveva prescritto i medicinali destinandoli alla cura di patologie per i quali erano stati approvati [trattamenti di disturbi depressivi, ansia, problemi tiroidei], intestandoli anche a persone diverse dal paziente (ignari familiari e, in alcuni casi, a se stessa).

