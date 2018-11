Presentazione in Toscana di Italia in Comune di Pizzarotti

Italia in Comune arriva in Toscana. Finita la fase costituente, si tesse la rete sul territorio e si costruisce un organigramma. Il Presidente è il sindaco di Parma Federico Pizzarotti, ma a dare corpo a Italia in Comune ci sono oltre 400 amministratori di varia formazione.

Il percorso precongressuale è iniziato a maggio con un tour di presentazione del partito in tutte le regioni, al fine di unire i sindaci, le liste civiche e tutti i cittadini che si riconoscono nella “ Carta dei valori di Italia in Comune” e di dare avvio alla campagna di adesione ed iscrizione al partito. Una scelta coraggiosa, vista l’accezione negativa che nel tempo è stata associata a questo termine, ma che noi siamo intenzionati a riabilitare.

Italia in Comune nasce da un’idea semplicissima ma rivoluzionaria, soprattutto in questi tempi: portare l’esperienza e l’approccio concreto dei sindaci nel panorama politico nazionale. E’ nostra intenzione offrire una risposta a tutti i cittadini che non si sentono rappresentati per proporre un modello diverso da quello degli attuali schieramenti politici. Un partito che nasce dai territori e punta a mettere al centro le persone e le comunità, nella convinzione che la politica sia l’arte di coniugare la visione ideale con il mondo del realizzabile.

Chi non accetta i populismi, o non si riconosce più negli schieramenti che indirettamente li hanno generati, è benvenuto Sabato 10 Novembre (dalle h 10,30) presso l’auditorium “Spazio Alfieri” del Teatro Alfieri di Firenze, Via dell’Ulivo, 8: troverete proposte nuove, scritte nero su bianco, e l’entusiasmo di chi non si arrende.

Oltre a Federico Pizzarotti, saranno presenti il vice presidente di Italia In Comune, Damiano Coletta, sindaco di Latina, il Deputato di Area Civica Serse Soverini, coordinatore di IIC per la Regione Emilia Romagna, il coordinatore della Sezione di IIC di Firenze Giovanni Fittante, presidente dell’Associazione Culturale “FirenzEuropa”.

Sono stati inviati inviti a tutte le amministrazioni comunali della Toscana.

Fonte: Italia in Comune - Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Firenze