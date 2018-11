Prosa lirica inedita, premiazione del 3° concorso nazionale

I talenti di prosa lirica inedita saranno premiati in Consiglio regionale. La cerimonia di premiazione del terzo concorso nazionale di prosa lirica inedita nel 110° anniversario del viaggio del poeta Dino Campana in Argentina si tiene venerdì 9 novembre, alle 17, nella sala delle Feste a palazzo Bastogi (via Cavour 18).

All’incontro, organizzato dal centro studi campaniani e dall’accademia Il Fauno, partecipano il presidente dell’Assemblea toscana Eugenio Giani e il sindaco di Marradi Tommaso Triberti. Introducono e coordinano il presidente del centro studi campani ani Mirna Gentilini e il presidente dell’accademia Il Fauno Lamberto Lilli. Intervengono i membri della giuria del premio Fiorenza Ceragioli, Costanza Geddes da Filicaia, Enrico Nistri.

Nell’occasione il gruppo vincitore del contest musicale del MEI di Faenza si esibirà nel concerto di canzoni orfiche “Il vento dell’altrove “ con Giacomo Panicucci, voce, violino e chitarra e Gabriele Cavallini, voce e piano.

Fonte: Consiglio regionale della Toscana

