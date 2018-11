Referendum Barberino Tavarnelle, tutto quello che c'è da sapere

Domenica 11 e lunedì 12 novembre i cittadini di Barberino e Tavarnelle saranno chiamati ad esprimersi in merito alla proposta di istituire il Comune unico di Barberino Tavarnelle. Si tratta di una consultazione elettorale su una tematica che coinvolge direttamente la vita dei cittadini. * *Da mesi impegnati nel percorso di fusione per il comune unico, i sindaci Giacomo Trentanovi e David

Baroncelli esprimono le loro ragioni del sì. “Siamo già una comunità unita, lo sono le nostre associazioni, le nostre scuole, i nostri impianti sportivi, i nostri spazi pubblici, le nostre iniziative, le nostre biblioteche. Il passo che ci prepariamo a compiere insieme è uno slancio naturale verso il futuro che guarda con rispetto e amore al passato, ad unastoria secolare che viene da lontano, quando i territori di Barberino e Tavarnelle erano un'unica realtà amministrativa. Questo è il motivo per cui ci piace parlare di riunificazione, più che di fusione. Il sì all’istituzione del Comune unico di Barberino Tavarnelle è la realizzazioneconcreta di un progetto che valorizza le identità, senza mai cancellarle, avvicina le frazioni e ne mette al centro i bisogni, integra intenti e visioni di un territorio esteso ed eterogeneo, lungo un percorso di gestione unitaria che portiamo avanti da anni con costanza e determinazione. Insieme abbiamo fatto grandi cose, ma sappiamo che possiamo lavorare per migliorare il livello di qualità della vita delle nostre famiglie. Servizi, investimenti, riduzione dei tributi, abbattimento della spesa pubblica, ottimizzazione delle risorse. Il futuro di BarberinoTavarnelle punta a fare di più per il bene esclusivo delle sue comunità. I 22 milioni di euro che arriveranno in virtù della riunificazione da contributi statali e regionali ci permetteranno di realizzare l’obiettivo di questo nostro sogno per il futuro”.*

*In base allo Statuto approvato dalla Commissione consiliare congiunta il nuovo ente potrebbe avere le seguenti caratteristiche: una superficie pari quasi a 123 kmq e una densità demografica complessiva corrispondente a 12.173 abitanti.*

*INFORMAZIONI UTILI PER LA CONSULTAZIONE REFERENDARIA*

Le operazioni di voto si svolgeranno nelle sezioni abitualmente istituite per tutti i turni elettorali. Ognuno voterà nella sezione elettorale cui risulta iscritto. Per poter effettuare correttamente l'operazione di voto occorre presentarsi al proprio seggio elettorale muniti di documento di riconoscimento in corso di validità e tessera elettorale.

*CHI PUO’ VOTARE*

Possono votare i cittadini italiani iscritti alle liste elettorali del Comune che entro il giorno fissato per la votazione abbiano compiuto il

diciottesimo anno di età; i cittadini italiani iscritti all'Aire del Comune e degli Stati membri dell'Unione Europea che siano già iscritti nella lista aggiunta, i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea extracomunitari. Ufficio elettorale Tavarnelle 055 8050847, ufficio elettorale Barberino 055 8052209.

*QUANDO SI VOTA*

Gli orari di apertura sono i seguenti: l'ufficio elettorale di Tavarnelle riceve dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 11:30 e martedì e giovedì anche dalle ore 15:30 alle ore 18, l'ufficio elettorale di Barberino è aperto il lunedì, il giovedì e il venerdì dalle ore 9 alle ore

13:30, il martedì dalle ore 9 alle ore 13:30 e dalle ore 15:30 alle ore 18, sabato dalle ore 9 alle ore 12:30.

*Gli uffici effettueranno entrambi aperture straordinarie per il rilascio delle tessere: il 9 e il 10 novembre dalle ore 9 alle ore 18, l'11 novembre dalle ore 8 alle ore 22, il 12 novembre dalle ore 7 alle ore 15. *

*DOVE SI VOTA*

A Barberino si vota nelle seguenti sezioni:

sezione 1 Barberino

sezione 2 Barberino

sezione 3 Marcialla

sezione 5 Sant'Appiano Linari

Sezione 7 Tignano

Scuola primaria Andrea da Barberino, località Bustecca, Barberino Val d'Elsa

sezione 4 Vico d'Elsa

Scuola dell'infanzia, via della Villa, Vico d'Elsa

sezione 6 Monsanto

Sede del consiglio di frazione, Monsanto

A Tavarnelle si vota nelle seguenti sezioni:

sezione 1 Tavarnelle

sezione 2 Tavarnelle

sezione 3 Tavarnelle

sezione 4 Tavarnelle

sezione 5 Palazzuolo Noce

Scuola secondaria di primo grado Il Passignano, via Allende, Tavarnelle

sezione 6 Sambuca Val di Pesa - Badia

Sede pro loco struttura polivalente don Cuba, via Giovanni XXXIII, Sambuca

sezione 7 San Donato in Poggio

Scuola primaria, via Senese San Donato in Poggio

