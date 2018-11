Ruba prodotti in un negozio, arrestato

Un 54enne italiano, già conosciuto alle forze del ordine, è stato arrestato ieri sera, 6 novembre, dalle volanti della Questura di Lucca per aver rubato diversi prodotti in un noto esercizio commerciale lucchese.

La vigilanza del supermercato lo aveva notato aggirarsi tra gli scaffali e nascondere i prodotti all'interno di una borsa. Oltrepassate le casse, le guardie giurate lo hanno fermato. La polizia, intervenuta qualche minuto, dopo lo ha trovato con la merce occultata addosso, dell'ammontare di 75euro. In mattinata sarà giudicato per direttissima.

Fonte: Questura di Lucca

