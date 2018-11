Teatro del Popolo, al via la rassegna per bambini e famiglie 'Su il sipario!'

Al via la rassegna per bambini e famiglie Su il sipario! che per tre domeniche di novembre e tre di gennaio intratterrà il pubblico dei più piccoli.

Si comincia domenica 11 novembre con Hansel e Gretel del teatrino dell’erba matta, adatto a bambini dai 5 anni ai 10 anni

Dalla fìaba più commestibile dei fratelli Grimm, dove la carestia si mescola con l'ingordigia e l'elemento conduttore è l'assenza/presenza di cibo, è nato questo spettacolo dal sapore "antico" e "povero".

L'habitat di Hansel e Gretel, i due fratellini protagonisti di questa storia, e di tutti gli altri personaggi del racconto: è la miseria. Tutti inseguono "tre soldi" che fanno disperare chi li possiede e rappresentano l'illusione della ricchezza materiale, e al tempo stesso la frustrazione di non poter masticare delle briciole di pane. Allora la fantasia ha il sopravvento e si intravedono nel bosco, come un miraggio, grandi case di cioccolata e marzapane, si corre il rischio di essere mangiati da vecchie affamate e malintenzionate, si cerca di sognare e si comincia a cantare... per dimenticare.

Domenica 18 novembre in scena Pecorelle di Antonella Carussi, per bambini dai 3 anni; domenica 25 Nemici Negat(T)i della company Blu, per bambini dai 3 ai 10 anni. A gennaio si riprende domenica 13 gennaio con Secondo Pinocchio della compagnia Burambò; domenica 20 gennaio Buono come il lupo di Giallo Mare Minimal Teatro e infine domenica 27 gennaio con La regina delle nevi di Giallo Mare Minimal Teatro.

Gli spettacoli della domenica iniziano alle 17.00

Per Su il sipario biglietto singolo spettacolo 5€, abbonamento a sei spettacoli 22€, riduzione soci Coop 20€.

Per i giovani under 30 in possesso della Carta giovani sconti del 10% su tutti i biglietti.

Per gli studenti delle università in possesso della carta “Studente della Toscana” biglietto ridotto 8€. Riduzioni riservate agli under 30 con “Biglietto futuro”.

Gli studenti delle scuole superiori di Castelfiorentino avranno un biglietto omaggio ogni 4 acquistati.

