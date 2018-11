Arrestato a Pontedera con 16 grammi di cocaina, condannato a 18 mesi un 25enne

Un 25enne marocchino è stato arrestato ieri sera a Pontedera per possesso di sostanze stupefacenti. L'uomo, controllato dai militari, è stato trovato con 16 grammi di cocaina suddivisa in dosi pronte per lo spaccio e 250 euro ritenuti provento dello scambio illegale. Il marocchino è stato trasferito in camera di sicurezza in attesa del processo per direttissima. Al temine dell’udienza, il marocchino è stato condannato a 1 anno e 6 mesi di reclusione e al pagamento della multa di 1.600 euro.

