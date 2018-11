Buy Tuscany, la regione si apre a oltre 200 buyer da tutto il mondo

Apre domani, venerdì 9 novembre (fino a sabato 10), presso la Stazione Leopolda a Firenze la decima edizione di Buy Tuscany, evento B2B nato nel 2008 per favorire l'incontro tra l'offerta turistica regionale e il trade internazionale. L'evento è organizzato da Toscana Promozione Turistica. Saranno 100 gli operatori toscani che incontreranno oltre 200 buyer, rappresentanti di tour operator nazionali e internazionali provenienti da ogni parte del mondo, in particolar modo da Ungheria, India, Nigeria, Russia, Spagna, UK e Stati Uniti.

Dopo il successo del 2017 (3.500 incontri di business in 8 ore con un fatturato finale stimato sui 20 milioni di euro) gli operatori toscani saranno suddivisi in 3 macro-aree tematiche. Leisure: Art Cities & Towns, Country & Flavours (agriturismo, turismo, wine & food), Relax & Wellness, Sun & Sea, Active & Outdoor (terme e benessere, balneare, golf, trekking, biking, Francigena, turismo natura, attività nei parchi/aree protette, sci, etc.); Luxury & Wine Resort: hotel 5*, residenze d'epoca, castelli, dimore storiche, società di servizi a supporto del segmento lusso, aziende vinicole dotate di strutture ricettive 5* e 4* superior; Wedding: società di servizi a supporto del segmento wedding.

Domani pomeriggio alle ore 15.30 è in programma il seminario di approfondimento Sharing Tuscany. Tema al centro del dibattito dal titolo ‘Congiuntura, Flussi, Futuro' saranno gli andamenti del mercato turistico toscano, e non solo. Introdurrà Alberto Peruzzini, direttore di Toscana Promozione Turistica; a seguire, Maria Elena Rossi, direttore Marketing e Promozione Enit. Stefano Landi, Presidente di SL&A, parlerà di Congiuntura, presentando l'indagine di TPT appena conclusa sulla stagione estiva e le previsioni di fine anno. Proseguirà Gabriele Simeone, Project Manager del progetto ‘Optimizing Tourism in Tuscany' svolto con DSSG – Data Science for Social Good, approfondendo la tematica dei Flussi. Conclusione sul FUTURO, grazie a testimonianze dirette da mercati in sviluppo, tra cui la Nigeria, con un identikit dei nuovi potenziali turisti, in collaborazione con Laborplay. Chiusura affidata all'assessore regionale al turismo Stefano Ciuoffo.

Fonte: Regione Toscana

