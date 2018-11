Casa della Salute agli ex Macelli, reportage fotografico dei Comunisti sugli altri luoghi alternativi

"Non abbiamo ancora ricevuto una risposta chiara dall'amministrazione comunale, sul perché la Casa della Salute sia stata voluta e fatta realizzare in quel sito tanto scomodo e inaccessibile per la nostra comunità.

Lì, in quello spazio degli ex Macelli, a nostro avviso si doveva realizzare un parcheggio visto la carenza di questi per il centro storico. Come è possibile aver fatto costruire una struttura così importante come la Casa della Salute in un terreno scosceso con solo 15 posti auto e 2 posti riservati per i disabili da dividersi con un altro servizio vitale come le Poste.

Adesso con alcune foto faremo vedere a questa maggioranza un altro luogo dove secondo il nostro parere andava realizzato. Osservate le immagini dei due siti e poi giudichino i cittadini. Il luogo da noi indicato con un enorme spazio di parcheggi è situato a Ponticelli vicino agli impianti sportivi".

Fonte: La casa dei Comunisti

