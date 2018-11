Elezioni Firenze 2019, assemblea M5S per candidato sindaco e programma

“Il meet up Amici di Beppe Grillo di Firenze nel corso di un’assemblea, a cui hanno partecipato una trentina di persone, ha espresso una candidatura a sindaco per le prossime elezioni amministrative. Ben vengano tutte, meglio ancora, tante candidature, che rappresentano la linfa stessa del movimento che vuole che ciascun cittadino possa farsi Stato. Stiamo definendo il programma che presenteremo alla elezioni: quello, e solo quello – sottolineano i consiglieri regionali, comunali e di quartiere del Movimento 5 Stelle – sarà il vero candidato per i cittadini. Preme ricordare che in ultima istanza sarà poi lo staff nazionale e il capo politico del movimento a certificare quella che sarà la lista ufficiale che presenteremo a Firenze”.

Andrea Quartini

Arianna Xekalos

Silvia Noferi

Maria Luisa Cappelli

Laura Magni

Aleandro Marini

Giampiero Palazzo

Daniele Bellucci

Angelo Spensierato

Cosimo Giorgetti

Gabrio Evi

