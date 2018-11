A Empoli da tutta la Toscana per imparare la sicurezza: i numeri del Polo regionale Safe

In quattro anni sono state 2618 le partecipazioni dei dipendenti dei Dipartimenti di Prevenzione e dei Dipartimenti Servizi Tecnico Sanitari delle Aziende sanitarie toscane formati in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro, igiene degli alimenti e veterinaria, igiene e sanità pubblica dal Polo regionale per la formazione sulla sicurezza (Safe).

Un numero importante con un livello di adesione molto alta, fino a 1122 partecipazioni nel 2016 e 1062 partecipazioni nel 2017. Vera e propria eccellenza nell’ambito della formazione in materia di sicurezza, il Polo è stato istituito nel 2013 con apposita delibera regionale. Le sue iniziative sono sottoposte alla supervisione tecnico-scientifica del Comitato regionale di coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Safe è operativo a Empoli dal 2014 ed opera attraverso tre linee produttive, destinatarie ultime dell’attività di formazione: oltre i Dipartimenti di Prevenzione e i Dipartimenti Servizi Tecnico Sanitari, troviamo le aziende private e il mondo della scuola.

Nell’ambito delle aziende private, piccole, medie e micro imprese, in totale fino ad oggi sono stati 1113 i lavoratori del sistema di prevenzione aziendale che hanno preso parte alla formazione di Safe, con un’adesione via via crescente dal 2015 ad oggi (70 partecipanti nel 2015; 175 nel 2016; 455 nel 2017, 413 nel 2018 fino ad oggi). Si tratta di lavoratori e lavoratrici del distretto conciario di Santa Croce sull’Arno, del settore estrattivo apuo-versiliese, del settore portuale nonché lavoratori e lavoratrici impegnati nelle attività di trasporto di persone e cose.

L’attività formativa è stata realizzata tramite convezioni con gli enti coinvolti per ciascun comparto, come l’Autorità portuale del mar Tirreno Settentrionale (Livorno e Piombino) e quella del mar ligure orientale (gli uffici di Marina di Carrara) ma anche la direzione generale per la Toscana di Inail, le parti sociali, gli Ordini e i Collegi, nonché altre convenzioni come quella con Associazione Conciatori di Santa Croce sull’Arno e con il Consorzio Conciatori di Ponte a Egola.

Quanto alla scuola è partita e durerà per tutto il 2019, la formazione di 150 insegnanti degli Istituti di scuola secondaria di secondo grado della Toscana, con l’obiettivo di migliorare il percorso di accompagnamento dello studente nel percorso di alternanza scuola-lavoro. Con la scuola è in dirittura di arrivo anche un altro progetto sulla prevenzione dei rischi connessi alla sicurezza in ambiente di lavoro e della vita che coinvolge ben 37 scuole della Toscana, 31 istituti scolastici comprensivi e 6 istituti scolastici superiori.

