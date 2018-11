Fondi europei e wifi pubblico gratis, il M5S interroga Nardella

“Con l’iniziativa WiFI4EU la Commissione europea promuove le connessioni wi-fi gratuite per i cittadini e i visitatori in spazi pubblici come parchi, piazze, edifici pubblici, biblioteche, musei e centri sanitari in tutta l'Europa. Il Comune di Firenze intende partecipare a questo bando?” si domanda la capogruppo del Movimento 5 Stelle Arianna Xekalos.

“L’iniziativa WiFi4EU, che è aperta a tutti gli organismi del settore pubblico, come ad es. municipi, Comuni, biblioteche e centri sanitari, finanzierà l’attrezzatura e i costi di installazione. Il primo invito a presentare le candidature doveva partire a maggio del 2018 ma è stato annullato, quindi adesso è ufficiale e sarà aperto il 07/11 alle ore 13:00” continua Xekalos.

“Il Comune deve affrettarsi, non c'è un minuto da perdere, anche perché l’assegnazione dovrebbe avvenire con la modalità “a sportello”, cioè in ordine di arrivo della richiesta – conclude la capogruppo del Movimento 5 Stelle Arianna Xekalos – e con questo bando sarà finalmente possibile avere una rete wifi che copra tutto il territorio, diversamente da quella che abbiamo attualmente. Una rete di alta qualità da poter installare non solo nelle piazze, ma anche in spazi pubblici come biblioteche, musei, e luoghi dove i cittadini potrebbero usufruire di questi servizi in contesti culturali e di associazionismo. Il Comune di Firenze sa approfittare dei fondi che l’Unione Europea mette a disposizione?”.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa

