Un operaio 30enne è rimasto infortunato con una gamba schiacciata sotto un escavatore a Gragnola a Fivizzano. L'uomo stava lavorando in un cantiere edile. Sul posto è giunto anche l'elisoccorso Pegaso per recuperare l'uomo, ferito in una zona impervia. Presenti anche vigili del fuoco, carabinieri, sanitari del 118 e medicina del lavoro dell'Asl Nord Ovest. Il ferito è stato trasferito all'ospedale pisano di Cisanello.

