Firenze Crowd: Fondazione Cr Firenze e Il Cuore si scioglie insieme per la Città

Insieme per la città e per dare una nuova spinta partecipativa a cinque progetti solidali. Si chiama ʿFirenze Crowd. FondiAmo Comunitàʾ l’iniziativa sostenuta da Fondazione CR Firenze e Fondazione Il Cuore si Scioglie, con Siamosolidali, in collaborazione con Feel Crowd e Eppela per sostenere cinque organizzazioni no profit cittadine: Associazione Tumori Toscana – ATT, Cooperativa Il Girasole, Handy Superabile, Quarto Spazio e Limo – Linguaggi in movimento.

Entrambe le fondazioni hanno già sperimentato il crowdfunding, il metodo della raccolta fondi online, testato con successo negli scorsi anni. La Fondazione Il Cuore si scioglie in particolare ha iniziato questo percorso nel gennaio 2017 con la campagna ‘Pensati con il cuore’, che ha attivato sul territorio le associazioni e le sezioni soci Unicoop Firenze. Fondazione CR Firenze, invece, dal 2016 sostiene campagne di crowdfunding con il progetto ‘Social Crowdfunders’.

La stessa dinamica animerà i cinque progetti di Firenze Crowd in partenza domani sulla piattaforma Eppela (https://www.eppela.com/it/mentors/firenzecrowd) . Ci saranno poi 40 giorni di tempo per contribuire con le donazioni online e la partecipazione agli appuntamenti offline. Le campagne puntano a raggiungere la somma massima di 20 mila euro per ciascun progetto. E le donazioni valgono doppio: ogni euro donato sarà raddoppiato dalle due Fondazioni una volta raggiunta la metà dell’obiettivo (massimo 10 mila euro). La Fondazione CR Firenze ha inoltre previsto come ricompensa per chi farà le donazioni: biglietti omaggio per la mostra ‘Fanfare e silenzi. Viaggio nella pittura di Primo Conti’ a Villa Bardini e a ‘In Collezione’ e visite guidate alla collezione d’arte della Fondazione CR Firenze. Le cinque associazioni partecipanti al crowdfunding, sempre grazie a Fondazione CR Firenze, avranno inoltre a disposizione a rotazione uno spazio dedicato durante gli eventi che sono in cartellone al Mandela Forum.

L’iniziativa ‘Firenze Crowd. FondiAmo Comunità’ sostiene le campagne e forma le associazioni. È stato realizzato un percorso di formazione personalizzato, realizzato dalla cooperativa Feel Crowd: le organizzazioni partecipanti hanno potuto così potenziare i propri canali di comunicazione, sperimentare innovative modalità di finanziamento e rafforzare le proprie capacità progettuali.

“Per Firenze mettiamo in campo una formula vincente: la nostra esperienza della campagna di crowdfunding Pensati con il cuore e la collaborazione con la Fondazione CR Firenze daranno gambe a cinque progetti che toccano temi vitali per la comunità. Siamo convinti che la città parteciperà a questa sfida di solidarietà, che chiama in causa i cittadini e invita ognuno, per quello che può, a contribuire e a rendersi protagonista di un gesto solidale” ha affermato Irene Mangani, vicepresidente Fondazione Il Cuore si scioglie onlus.

“La Fondazione CR Firenze – ha spiegato il Direttore generale Gabriele Gori - è particolarmente lieta di poter portare avanti questa iniziativa insieme alla Fondazione Il Cuore si Scioglie con cui, da anni, condivide progettazioni per il bene comune del nostro territorio. Il nostro obiettivo è quello di incentivare progetti di solidarietà non solo contribuendo economicamente ma anche attraverso l’accompagnamento alla progettazione con consulenti esperti”.

I progetti (i link saranno attivi da domani 9 novembre ore 13)

Associazione Tumori Toscana - ATT - “Avrò cura di te”

Un corso per stare a fianco dei malati oncologici.

Associazione Tumori Toscana - ATT vuole attivare un corso di formazione finalizzato a fornire competenze di base mediche e psicologiche per stare vicino al malato e alla sua famiglia. Il corso sarà rivolto a familiari, volontari e professionisti perché le famiglie colpite dal tumore non si trovino più sole nella ricerca di soluzioni per l’assistenza del familiare malato.

www.eppela.com/avrocuradite

Cooperativa Il Girasole - Let’s Work

Un laboratorio di pelletteria ad alto impatto sociale.

Un innovativo laboratorio di pelletteria a Firenze pensato per offrire opportunità di formazione, inclusione sociale e inserimento lavorativo a persone con fragilità. Let’s Work è un progetto professionalizzante, ad alto tasso di inclusione sociale e che getterà le basi, grazie alla collaborazione con alcune imprese fiorentine, per l’inclusione di nuovi addetti pronti per il mercato del lavoro.

www.eppela.com/letswork

Handy Superabile - Firenze SuperAbile

Percorsi di autonomia a Firenze per tutte le persone con esigenze speciali

Firenze SuperAbile consentirà a tutte le persone con esigenze speciali di organizzare la propria visita in autonomia all’interno del centro di Firenze, grazie ad una guida multimediale (e cartacea per chi lo preferisce) della città, dove saranno presenti tutte le informazioni che riguardano l’accessibilità dei principali luoghi di interesse culturale e turistico.

www.eppela.com/firenzesuperabile

Quarto Spazio - Il domani di Laura

Vivere, dopo la violenza

Laura è una donna che ha subito una violenza sessuale: la campagna di crowdfunding di Quarto Spazio ha l'obiettivo di realizzare un film per raccontare il cammino, difficile e doloroso, che Laura intraprende “dopo la violenza” e che la porterà a riconquistare la sua vita.

www.eppela.com/ildomanidilaura

LIMO - Linguaggi in movimento - ULP! Una Lingua in Più

Avvicinare i più piccoli alle altre lingue della nostra città

Conoscere una lingua in più è un’opportunità di crescita per tutti e in tutti i sensi. ULP! Ha come obiettivo la realizzazione di laboratori linguistici nelle lingue straniere maggiormente presenti sul territorio (albanese, arabo, cinese, francese, inglese, portoghese, rumeno e spagnolo) perché i bambini crescano parte di una comunità coesa e solidale.

www.eppela.com/ulp

Fonte: Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Firenze