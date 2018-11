La Casa del Panda, TPO di Prato a Cascina per Domenica a Teatro

Domenica 11 novembre, ore 16 e ore 18, ritorna il TPO di Prato a Cascina, dopo il grande successo di Farfalle presentato a La Città dei Bambini a fine settembre. La Casa del Panda è uno spettacolo fra danza, musica, immagini e tecnologia digitale, frutto della ricerca e del lavoro della Compagnia TPO riconosciuto a livello mondiale come punto di riferimento per il teatro rivolto all’infanzia e la sperimentazione digitale e interattiva. A passi di danza, seguiamo un Panda... la sua "casa" è in una foresta grande quanto tutta la Cina. In questo viaggio immaginario ci addentreremo nelle storie, nella tradizione, nella cultura della Cina. Incontreremo foreste di bambù, mostri, fuochi d’artificio, aquiloni. Capiremo in modo semplice e intuitivo come, nel pensiero cinese, gli elementi della natura siano in relazione tra di loro secondo un andamento circolare. E’ la teoria dei "Cinque Elementi" (WU XING), dove ciascun elemento si trasforma e genera il successivo: legno - fuoco - terra - metallo - acqua. I "Cinque Elementi” sono quindi la traccia seguita dai due danzatori per coinvolgere i bambini in un viaggio, nel tempo e nello spazio, attraverso la Cina e i suoi paesaggi fatti di natura, cultura antica, tradizioni, canzoni.In scena le immagini ed i suoni avvolgono i piccoli spettatori in ambienti colorati e interattivi, in piacevoli giochi di gruppo insieme ai danzatori, rendendo questa esperienza di viaggio unica e immersiva.

Un’esperienza imperdibile per grandi e piccoli vi aspetta in doppia replica alle 16 e alle 18 alla Città del Teatro di Cascina.

Biglietti: intero 7 euro , ridotto 6 euro, soci Unicoop Firenze 6,50 euro In vendita nei punti vendita Box office e Ticketone, online su www.ticketone.it e un’ora prima dello spettacolo presso la biglietteria del teatro. Biglietteria tel. 3458212494 www.lacittadelteatro.it

Fonte: Fondazione Sipario Toscana

