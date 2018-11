Minaccia un uomo e aggredisce i carabinieri, arrestato

Ha minacciato con un coltello il suo coinquilino al quale voleva impedire di entrare nella casa che condividevano. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Quarrata per sedare il litigio tra i due uomini di origine nigeriana. I militari hanno arrestato il 40enne, che dopo le minacce verso il connazionale, li ha aggrediti. L'episodio è accaduto nella serata di ieri e all'arrivo delle pattuglie lo straniero ha colpito con calci uno dei militari mentre cercavano di immobilizzarlo. L'uomo che è stato arrestato per violenza e resistenza a pubblico ufficiale e accompagnato in caserma in attesa di essere processato con rito direttissimo.

