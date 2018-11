Nasce 'Ingorgo letterario' il primo festival del libro mugellano

Tutto pronto, a Villa Pecori Giraldi per il primo festival mugellano del libro e degli autori, “Ingorgo letterario”, nato da un’idea dell’assessorato alla cultura del Comune di Borgo San Lorenzo, in sinergia con la Pro Loco borghigiana.

“Borgo San Lorenzo si conferma ancora una volta centro di grande animazione – ha affermato il presidente del Consiglio regionale Eugenio Giani oggi, giovedì 8 novembre, in conferenza stampa a palazzo del Pegaso – grazie all’impegno degli amministratori, al sindaco Paolo Omoboni e all’assessore alla cultura Cristina Bechi – il Mugello è diventato, a tutti gli effetti, una delle capitali culturali della Toscana”.

“Al centro della due giorni, sabato 10 e domenica 11 novembre, ci sarà la lettura a tutto tondo, con oltre ottanta presentazioni di libri, per dare risalto ad autori locali e non, ma anche per far vivere il nostro territorio, grazie a tante iniziative collaterali”, ha affermato il sindaco di Borgo San Lorenzo.

“Nel prossimo fine settimana ci tufferemo nel mondo dei libri e avremo l’occasione di poter leggere apprezzando il cartaceo – ha sottolineato la consigliera regionale Fiammetta Capirossi . – I libri non solo ci portano a conoscere il mondo ma anche ad essere liberi”, ha affermato, ricordando la storia della piccola Anna Frank.

I numeri della due giorni sono di tutto rispetto: oltre 60 gli autori presenti, 15 le case editrici coinvolte a partire dalle mugellane per arrivare a Firenze, Roma, Milano. Villa Pecori si trasformerà quindi in una enorme libreria aperta liberamente al pubblico con presentazioni, laboratori per i bambini, letture, corsi di scrittura creativa e momenti di spettacolo. Una vetrina per autori locali, per scrittori emergenti o già affermati, anche a livello nazionale.

Spazio dunque ai libri, agli autori, alla lettura e alla scrittura tra le sale del caffè letterario, nella libreria, nel salotto letterario o nelle sale con più ampia platea, pronte a ospitare presentazioni, incontri con gli autori, firmacopie, con una particolare attenzione alle firme locali e al panorama editoriale del Mugello, che culminerà domenica 11 con la consegna di alcuni premi alla carriera di scrittori mugellani.

Fonte: Consiglio regionale della Toscana

