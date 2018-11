Senza biglietto si rifiutano di scendere dal bus, denunciati

Quattro uomini tra i 24 e i 30anni sono stati denunciati perché pretendevano di viaggiare a bordo di un autobus della Copit senza biglietto e si sono rifiutati di regolarizzare la propria posizione. È successo in località Casotti del comune di Abetone Cutigliano, in provincia di Pistoia, dove i carabinieri, allertati dall'autista del mezzo del servizio pubblico extraurbano, sono intervenuti per calmare i quattro che si sono rifiutati di scendere dal mezzo per essere identificati, opponendo resistenza.

I quattro sono ospiti di un centro di accoglienza straordinario (Cas) della zona. I carabinieri li hanno identificati e denunciati in stato di libertà, perché ritenuti responsabili dei reati di interruzione di pubblico servizio e resistenza a pubblico ufficiale.

