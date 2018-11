Stazione Pelli e Università di Northampton, firmato il Protocollo d’intesa

Stabilire, sviluppare e sostenere una collaborazione che possa portare benefici comuni nel campo dell’istruzione e della ricerca. È l’obiettivo del Protocollo d’Intesa firmato dalla Stazione Sperimentale per l’Industria delle Pelli e delle materie concianti (SSIP) e dall’Università di Northampton (UoN). L’organismo nazionale di ricerca italiano e l’ente accademico inglese coopereranno per scambiarsi materiale e informazioni a supporto di una collaborazione comune e per garantire una sempre migliore erogazione delle prestazioni nei rispettivi settori. L'accordo avrà effetto per un periodo di 3 anni, le parti si incontreranno regolarmente per riferire sui progressi.

A firmare il protocollo sono stati Simon Denny, Executive Dean of Research, Impact ed Enterprise dell’Università di Northampton (UoN) ed Edoardo Imperiale, Direttore Generale della Stazione Sperimentale per l'Industria delle Pelli.

L’accordo intende rafforzare ulteriormente il ruolo del Politecnico del Cuoio, il programma della Stazione Sperimentale Pelli che mira a diffondere la cultura tecnica della pelle e rafforzare le capacità tecniche e organizzative, attraverso l'integrazione dei sistemi di istruzione e di lavoro nella filiera della moda. Con riferimento a queste attività, è prevista la promozione di una formazione specialistica per i futuri tecnici e manager coinvolti nel settore dell'industria conciaria, con particolare riferimento alla formazione professionale qualificata e professionale. UoN e SSIP potranno cooperare e condividere anche il personale, in base agli interessi e alle necessità.

“Abbiamo lavorato a lungo con l’Università di Northampton – spiega il Presidente della Stazione Sperimentale Pelli, Graziano Balducci - per identificare e sviluppare una serie di potenziali aree di reciproco vantaggio per le parti interessate e per i rispettivi clienti. Ci sono grandi opportunità da questa collaborazione che vogliamo portare avanti in modo collaborativo, coerente, aperto e trasparente”.

Fonte: Stazione Sperimentale per l’Industria delle Pelli e delle materie concianti (SSIP)

