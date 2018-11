Stop a pub e ristoranti in centro a Volterra per tre anni

Parere positivo alla richiesta di assenso all’introduzione del piano triennale di contenimento dell’insediamento di nuove attività commerciali e artigianali afferenti al settore alimentare nel centro storico di Volterra. E’ quello ricevuto dal Comune di Volterra dalla Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio per le province di Pisa e Livorno che «concorda e sottolinea la necessità dell’introduzione del piano - si legge nel documento firmato dal soprintendente Andrea Muzzi - e pertanto concede l’assenso alla formulazione del Protocollo con la Regione Toscana».

«Dopo i primi contatti informali in Regione – dichiara il sindaco di Volterra Marco Buselli - , l'approvazione ufficiale da parte della Soprintendenza dà forza e concretezza al progetto del Comune di congelare per tre anni nuove attività che riguardino la somministrazione di alimenti e bevande in centro storico. Proseguiremo adesso a ritmo serrato per addivenire il prima possibile alla firma di un protocollo di intesa con Regione e Soprintendenza».

«In questi mesi abbiamo continuato a lavorare per avere il nullaosta della Soprintendenza e l'ok dalla Regione – aggiunge l’assessore alle attività produttive Gianni Baruffa - . Sarà adesso necessario incontrare formalmente le associazioni di categoria, che già hanno espresso il proprio plauso all'iniziativa, per poi predisporre tramite i nostri uffici gli atti e la convenzione da stipulare con la Regione, che sarà portata anche all'attenzione del Consiglio comunale. Contiamo di far partire i blocchi già dal 2019. Riteniamo questa scelta obbligatoria per salvaguardare il tessuto commerciale».

Fonte: Comune di Volterra - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Volterra