U20 Elite vince a Livorno, Gialloblu riceverà il Valdambra al PalaBetti

L’U20 Elite espugna il parquet del Don Bosco Livorno 57-60.

Arriva il bis per l’Under 20 Elite di Francesco Ferazzi che dopo il Meloria si impone sull’altra compagine labronica, la Pallacanestro Don Bosco, per 57-60.

Gara molto combattuta, con i padroni di casa che hanno gestito la prima parte e i gialloblu che nella ripresa hanno ribaltato l’inerzia e preso in mano le redini.

In avvio, infatti, è il Don Bosco che prova subito ad allungare toccando il +6 al 10′ (16-10), vantaggio che i labronici riescono a difendere nella seconda frazione andando al riposo lungo sul 32-27. Al rientro, però, la truppa castellana cambia marcia e affonda un break determinante: un parziale di 9-16 nella terza frazione permette infatti ai gialloblu di impattare e passare a condurre al 30′ (41-43). L’ultimo quarto si gioca punto a punto e gli ultimissimi giri di lancette sono una battaglia a chi riesce a mantenere maggiore lucidità e sangue freddo: si gioca sugli episodi, e sono i gialloblu ad avere la meglio.

PALL. DON BOSCO – GIALLOBLU CASTELFIORENTINO 57-60

Parziali: 16-10, 16-17, 9-16, 16-17

Tabellino: Tavarez 4, Calamassi 12, Ticciati 16, Sollazzi 3, Lazzeri 6, Turini 11, Cicilano 4, Cavini 4, Meoni, Castellacci. All. Ferazzi.

Stasera il Gialloblu Castelfiorentino riceverà il Valdambra al PalaBetti.

Turno infrasettimanale per il campionato di serie D che questa sera al PalaBetti manderà in scena la settima giornata di andata con il Gialloblu Castelfiorentino che riceverà il Valdambra.

Una gara delicata per i ragazzi di Francesco Ferazzi che, dopo un inizio di stagione ancora avaro di vittorie, andranno in cerca del colpaccio casalingo contro una delle big che al momento occupa la quarta posizione in classifica. In palio ci saranno infatti due punti importanti sia per smuovere lo zero dalla classifica, ma soprattutto per dare fiducia e morale all’intero ambiente.

Palla a due ore 21.15, arbitri Bertilacchi di Capannori, Borgioli di Massa.