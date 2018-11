Nuovo Codice Commercio, importanti novità per l'Empolese Valdelsa

Come noto, è stato approvato, in questi giorni, il Codice Regionale del Commercio con importanti novità per le Pmi della Toscana.

Previste finalmente risorse per le attività economiche in aree che i Comuni possono individuare come di pregio o che vivono situazioni di degrado o desertificazione commerciale; ritorno alla conferenza dei servizi per autorizzare le grandi strutture di vendita, con la conferma del limite dei 15.000 metri quadrati per i centri commerciali; definizione dei centri commerciali naturali con nuove possibilità di promozione e sviluppo, anche attraverso la creazione di un nuovo organo comune di gestione.

Queste le novità più interessanti per le attività commercio, servizi, turismo anche dell’Empolese- Valdelsa, che conserva ancora, nonostante i grandi cambiamenti degli ultimi anni, un tessuto imprenditoriale di grande qualità e quantità.

Last but not least, si arriva al tema “sagre”.

Proprio dal nostro territorio sono partite, negli ultimi anni, le maggiori polemiche e conseguenti richieste di regolamentazione del fenomeno.

Tra i protagonisti di questo “attivismo politico-sindacale” va sicuramente annoverato Franco Brogi, operatore di Certaldo, oggi Vicepresidente Nazionale Fiepet Confesercenti che infatti saluta l’adozione del provvedimento con grande soddisfazione: “Finalmente si pone fine all’era del Far West e della concorrenza sleale nei confronti delle nostre attività”, commenta il dirigente dell’associazione.

“D’ora in avanti questa tipologia di manifestazioni potrà essere organizzata solo da associazioni di volontariato e onlus, e, comunque, non potrà essere affidata a soggetti terzi.”

“Le sagre non potranno durare più di 10 giorni consecutivi, e la somministrazione alimenti e bevande sarà comunque soggetta a SCIA.”

“Bene così” continua Brogi, “si tratta di un provvedimento che da tempo richiedevamo e che sicuramente può reintrodurre un po’ di equilibrio tra attività soffocate da norme ed adempimenti come le nostre, e interi segmenti di economia del territorio che chissà perché, fino ad adesso, potevano di fatto operare in una situazione di generale“fai da te”.

Fonte: Confesercenti Firenze - Ufficio Stampa

