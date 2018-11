Donna chiama Donna, le iniziative del Centro antiviolenza di Carrara

Il 25 novembre si celebra la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne istituita dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 17 dicembre 1999. Per l’occasione il Centro antiviolenza “Donna chiama Donna” gestito da CIF Carrara ha organizzato un programma di iniziative, patrocinato da Comune di Carrara, Commissione Regionale Pari Opportunità, Federazione Antiviolenza Ginestra, Associazione Volontariato Vincenziano, Soroptimist International Club di Apuania, Aics e realizzato con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara in collaborazione con Torano Notte e Giorno, Paola Luciani Fotografa, Polo Artistico San Martino, Club Nautico Marina di Carrara, Cooperativa Scultori di Carrara, Pro Loco Marina di Carrara, Arte in Movimento, 2. Donna.

«E’ motivo di soddisfazione per l’amministrazione comunale che associazioni così importanti per il nostro territorio abbiano fatto rete per tenere alta l’attenzione su un fenomeno così terrificante e il cui trend è purtroppo in continua crescita. Mi riferisco ovviamente alla violenza sulle donne. Eventi come quelli in programma servono a sensibilizzare tutta la popolazione ma anche e soprattutto a far sapere alle donne che non sono sole» ha dichiarato l’assessore al Sociale e alle Pari Opportunità Anna Galleni. «Ci siamo impegnati per avere una maggiore diffusione della campagna di sensibilizzazione, con un programma ricco che ha beneficiato del supporto di tante altre realtà del territorio, a conferma del fatto che il problema della violenza sulle donne è molto sentito» ha aggiunto Francesca Menconi, presidente di Cif Carrara.

Ma vediamo nel dettaglio il programma. Nei fine settimana del 10/11 – 17/18 – 24/25 novembre e 1 e 2 dicembre, a partire dalle 12 nelle acque di Marina di Carrara si terranno le regate veliche "Vele di libertà ... dalla violenza sulle donne": tutte le imbarcazioni in regata esibiranno sullo scafo il “fiocco contro la violenza di genere” elaborato dal CIF Carrara. Domenica 2 dicembre sarà consegnato il primo premio, una statua di marmo realizzata da Cristina Carusi.

Lunedì 19 novembre alle ore 18,00 presso il Polo delle Arti San Martino a Carrara, sarà presentato il libro “Il mio Regno per un Cavallo” di Kiara Aradia, la biografia di un’adolescente vittima di abusi con il reading di Valerie Poggioli.

Venerdì 23 novembre invece a Carrara, Marina, Avenza e Torano saranno esposti i drappi rossi simbolo della battaglia contro la violenza sulle donne.

Ricco il calendario degli appuntamenti in programma per domenica 25 novembre, giornata ufficiale delle celebrazioni: a Marina di Carrara dalle 10 via a “Io ci sono”, la passeggiata contro le violenze di genere organizzata dalla Pro loco di Marina di Carrara. Preiscrizioni presso Pro loco Marina di Carrara, in Via Genova n. 1 o chiamando il numero 339 752 0896 o ancora scrivendo a prolocomarina@libero.it. Le iscrizioni saranno aperte anche il giorno dell’evento, dalle 8 presso il Bar Pasticceria Paradiso di Viale Colombo n. 119b. Il percorso sarà articolato su una distanza di circa 4 chilometri.

Il pomeriggio dalle ore 17,00 presso il Polo delle Arti San Martino di Carrara sarà la volta del “Forum sulla violenza di genere Strategie e strumenti di prevenzione e contrasto” organizzato in collaborazione con Cesvot: parteciperanno Alessandra Conforti Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Massa; Corrado Mattana, Primo dirigente del Commissariato di Carrara; Walter Forconi, Investigatore privato; Paola Luciani, fotografa; Simona Raimondi, coordinatrice del centro Antiviolenza Donna chiama Donna di Carrara. A seguire alle ore 19,00 si terrà la performance di danza di Arte in Movimento di Paola Vinciguerra con Silvia Bertolucci, Rebecca dell’Amico, Mafalda Fondi, Greta Lenzetti, Penelope Lenzetti, Asia Nicolai, Celine Suppadri, Matilde Zampolini.

Gli eventi sono curati da Emma Castè, Paola Vinciguerra e Francesca Menconi. Il media partner delle iniziative è Radio Nostalgia. Per informazioni potete visitare il sito www.cifcarrara.net oppure mandare una mail a cifcarrara@cifcarrara.net o emmacaste@libero.it.

Fonte: Comune di Carrara - Ufficio Stampa

