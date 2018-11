Emma Villas Siena al lavoro per preparare la sfida di Padova

La Emma Villas torna subito al lavoro questo pomeriggio per preparare la prossima sfida di campionato, una gara che sarà valevole per la settima giornata del torneo di Superlega e che i biancoblu giocheranno domenica 11 novembre a Padova a partire dalle ore 18.

Il turno infrasettimanale ha portato un punto nella classifica senese, dato che la Emma Villas Siena è uscita sconfitta al tie break nella sfida al PalaEstra contro la Calzedonia Verona.

“E’ stata la terza sconfitta al tie break in casa, ma noi pensiamo che a brevissimo dovremo giocare un’altra partita – commenta il direttore generale della Emma Villas Siena, Vittorio Sacripanti –. Ci sono stati dei momenti positivi anche meglio di altre sfide precedenti, però poi abbiamo delle flessioni e dei frangenti nei quali non riusciamo a mostrare quello che sappiamo fare. Domenica giocheremo a Padova, noi prendiamo gli aspetti positivi visti nella sfida contro Verona e cerchiamo di costruire per tentare di vincere la prima partita. Ci è mancata un po’ di continuità. Una nota estremamente positiva è stata il ritorno in campo di Michele Fedrizzi, che sarà una freccia in più nel nostro arco. Già contro Verona è stato molto bravo perché è entrato in campo in momenti difficili e ha fornito il suo contributo. Nelle prossime ore dovremo recuperare fisicamente e psicologicamente per prepararci al meglio per la gara a Padova. Contro Verona abbiamo fatto comunque un punto, nell’attesa di conquistare la prima vittoria in questo campionato”.

Quella di Padova sarà la prima di due trasferte consecutive visto che mercoledì 14 novembre Siena sarà impegnata nella gara da giocare a Civitanova Marche contro la Lube. La Kioene Padova è appena uscita sconfitta per 3-0 a Modena e ha 6 punti in classifica.

Fonte: Ufficio Stampa - Emma Villas Siena

