Da Empoli al capoluogo, 'La Taverna di Poldo' aprirà a Firenze

Dopo Empoli, Firenze. C'è una paninoteca empolese che vuole conquistare il capoluogo provinciale e regionale, si tratta de La Taverna di Poldo. Aprirà in viale Belfiore, vicino a Porta a Prato, per ora questa è l'unica informazione data da 'Poldo'. Nata a Empoli, la paninoteca si è già espansa in tutta la Toscana e ha aperto a Siena, Viareggio, Lucca, Livorno e Montecatini Terme.

"Firenze è perfetta, il modello rinascimentale della città ideale. Come sarebbe possibile migliorarla? Con una nuova Taverna di Poldo in Viale Belfiore angolo piazzale Porta a Prato, semplice" si legge infatti sulla pagina ufficiale di Facebook dell'azienda.

