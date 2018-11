Famiglia con tre bambini dorme in auto all'Isolotto: la denuncia di Stella (FI)

"Da dieci giorni dormono in macchina in un parcheggio all'Isolotto: padre, madre e i loro tre figli tutti minorenni. Cosa fa il Comune di Firenze per aiutare questa famiglia che non ha più un tetto sotto al quale dormire?". E' quanto chiede il vicepresidente del Consiglio regionale della Toscana, Marco Stella (Forza Italia), in merito alla situazione di un nucleo famigliare in difficoltà. La vicenda è stata portata alla luce da Lady Radio, che ha intervistato la mamma dei tre ragazzi. La coppia, fino al 2015, abitava in via Respighi, in uno degli alloggi affittati a canone calmierato in base al piano “20mila alloggi”, che risaliva all'ultimo scorcio della giunta Domenici. In realtà quei canoni “calmierati” erano esosi rispetto alle capacità economiche di questa famiglia, che alla fine è stata sfrattata per morosità.

"Si tratta di una storia drammatica, resa ancora più dura dalla presenza di tre bambini - osserva Stella -. Mi chiedo come sia possibile che a distanza di giorni, ancora non sia intervenuto nessun ufficio comunale per trovare una rapida soluzione al caso di Armando, Valentina e dei loro tre bambini. Nessun Paese e nessuna città può dirsi civile se consente situazioni del genere. Il Comune di Firenze ha centinaia di abitazioni affittate a prezzi poco più che simbolici, e alloggi popolari: il sindaco Nardella si attivi per dare un tetto a queste persone. E' inutile lamentarsi, come ha fatto mesi fa il primo cittadino, del fatto che troppe case Erp vanno agli stranieri, se poi non si fa nulla per aiutare una famiglia fiorentina in difficoltà".

Fonte: Ufficio stampa

Tutte le notizie di Firenze