L'Abc Solettificio Manetti si prepara ad affrontare la Synergy Valdarno

L’Abc Solettificio Manetti è pronta a tornare davanti al proprio pubblico per la sesta giornata del campionato di serie C Gold. E ci tornerà da prima della classe, da imbattuta, da cinque vittorie su cinque gare disputate, l’ultima delle quali sul parquet di un indimenticato ex, Andrea Innocenti.

Stavolta toccherà alla squadra di un altro ex, alla Synergy Valdarno di Stefano Trillò, che giungerà a Castelfiorentino con l’obiettivo stagionale dichiarato di inseguire la salvezza. Ma come ogni squadra che arriva su un campo ad oggi ancora inviolato è certo che andrà a caccia del colpaccio. E come spesso accade quando le motivazioni sono molto forti sarà indubbio aspettarsi un collettivo davvero agguerrito, pronto a lottare con le unghie e con i denti per tentare l’impresa.

Dal canto suo l’Abc di coach Paolo Betti non potrà e non dovrà assolutamente farsi sorprendere. Perché il rischio si sa, è sempre dietro l’angolo. Sette giorni fa a San Vincenzo i gialloblu sono stati bravissimi ad impattare subito forte e mantenere alta per tutti i quaranta minuti la concentrazione gestendo il match con grandissima autorità. Adesso, tra le mura di casa, sarà doveroso continuare a lottare con quelle stesse facce. Squadra in campo e pubblico in tribuna. Tutti insieme per un’altra battaglia.

Palla a due ore 18, arbitri Piram di Campiglia Marittima e Puocci di Firenze.