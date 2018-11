Luminarie natalizie, gli esercenti possono richiederle nelle loro strade

Partendo dalle strade della città che lo scorso anno furono interessate dalle luminarie (via della Madonna, via Vannucci, via Cino, via Buozzi, via Cavour, corso Gramsci-fino a via della Madonna-, via Curtatone e Montanara, via dei Fabbri, via Pacini, via Roma, Piazza della Sala, Piazza degli Ortaggi, via del Duca, via del Lastrone, via di Stracceria, via Tomba di Catilina, via Ripa della Comunità, via Panciatichi, via del Can Bianco, via Carratica, via Frosini, via XX Settembre, via Bozzi , via Palestro, corso Fedi, via Orafi, viale Adua, Capostrada, via Bracciolini, via de’ Rossi, via Sant’Anastasio), il Centro Commerciale Naturale di Pistoia si fa promotore dell’iniziativa di richiedere ai commercianti, che abbiano esercizi su strade non comprese nell'elenco dello scorso anno, una manifestazione di interesse per le luminarie natalizie.

I soggetti interessati possono presentare la manifestazioni di interesse entro il 16 novembre scrivendo all'indirizzo email ccnpistoia@tiscali.it. Una volta ricevute le richieste, il Centro Commerciale Naturale stimerà i costi a carico degli esercenti per programmare l’espansione delle luminarie natalizie anche nelle altre vie per le quali è stata fatta richiesta dagli esercenti commerciali.

Fonte: Comune di Pistoia - Ufficio Stampa

