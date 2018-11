Arrestati due giovani pusher a Arezzo, nascondevano la droga in un murales

Ieri pomeriggio - giovedì 8 novembre - i carabinieri di Arezzo hanno proceduto all’arresto di un 30enne e un 28enne, ambedue nigeriani, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. La particolarità sta nel nascondiglio utilizzato per la droga, ovvero un murales.

I militari hanno osservato a lungo i movimenti dei due giovani all’interno del parco Pionta finché, dopo averli visti recarsi ripetutamente verso un murales, hanno deciso di intervenire. Bloccati i due, hanno ispezionato il muro e trovato una buca, ingegnosamente ricavata in una zona del disegno. Al suo interno e indosso agli spacciatori i carabinieri hanno trovato e sequestrato complessivamente circa 7 grammi di eroina, 5 di cocaina e 8 di hashish, il tutto accuratamente suddiviso in dosi già pronte per la vendita. Sequestrate anche alcune banconote ritenute il provento delle ultimissime consegne.

Gli arrestati, giudicati questa mattina dal Tribunale di Arezzo con il rito direttissimo, sono stati entrambi condannati ad un anno di reclusione e 2000 euro di multa. Nella circostanza il giudice ha anche rilasciato il nulla osta all’espulsione dal territorio nazionale.



