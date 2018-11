Negati fondi per l'incendio sul Monte Serra, Uniti per Calci risponde a Ghimenti

"Il Sindaco Ghimenti non aspettava altro che la dichiarazione ufficiale del Governo per poterlo attaccare aspramente come non aveva mai fatto contro i Governi precedenti di sinistra! Dopo il disastroso incendio di fine settembre ci siamo stretti interno al Paese ed abbiamo contribuito a tutto quanto necessario per tamponare l’emergenza e ripartire uniti per rilanciare il territorio e rivitalizzare il monte. Come Uniti per Calci, forza di minoranza, abbiamo deciso di non guardare gli errori commessi in passato, durante e dopo l’incendio, ma abbiamo preso la linea di stare accanto all’Amministrazione che governa il nostro Paese per aiutare e supportare in questa delicata fase, soprattutto per far sentire al Governo l’unione delle forze politiche, nella speranza che venisse riconosciuta l’emergenza nazionale e non solo quella regionale.

Il Governo si è trovato nell’impossibilità di dichiarare l’emergenza nazionale perché non ci sono i presupposti tecnici (così come è successo per altre Regioni italiane colpite da incendi) ma sta lavorando per cercare altre forme di sostegno ed aiuto alle famiglie colpite, ovvero quelle che hanno perso la casa o gli oliveti, visto che per le aziende agricole c’è già grande fermento così come per il risanamento nel monte. Dopo le esternazioni del Sindaco Ghimenti, che usa termini offensivi contro il Governo, arrivando addirittura a bestemmiare sui social, ci sentiamo di dissociarci apertamente. Riteniamo che siano dichiarazioni fuori luogo e che non aiutino a far sì che arrivi sostegno a Calci; inoltre l’attacco è rivolto esclusivamente contro il Governo centrale e non contro la Regione che, negli ultimi vent’anni ha decisamente tagliato le risorse per la prevenzione e salvaguardia del monte, come dichiarato apertamente da un rappresentante della guardia forestale durante la serata dei ringraziamenti.

Il Sindaco Ghimenti ed il consigliere regionale Mazzeo sono già in campagna elettorale e sfruttano il nostro disastro per farsi belli ed attaccare le forze di centro destra! Noi comunque sia continueremo a lavorare per ripartire, per migliorare la salvaguardia ed appoggiare ogni iniziativa per aiutare i cittadini".

I consiglieri Comunali Giulio Messerini, Maila Mangini, Paolo Lazzerini, Pierlugi Meucci

