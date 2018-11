Festival dei popoli, spazio al Premio giornalistico Sabrina Sganga

Associazione “Sabrina Sganga”, Controradio, Controradio Club, Fondazione Finanza Etica,COSPE Onlus e Festival dei Popoli con il contributo di Regione Toscana, il patrocinio di Comune di Firenze, Associazione Carta di Roma, Ordine dei giornalisti presentano la premiazione della VI° edizione del Premio giornalistico Sabrina Sganga Questione di Stili 2018. Sabato 10 novembre 2018 dalle 17 alle 19:00 al Cinema Spazio Alfieri – Firenze

La quarta edizione del Premio Sabrina Sganga è stata dedicata al tema “Share Tale: raccontare le pratiche di condivisone”

Il Premio, che ricorda la giornalista di Controradio scomparsa nel 2012, è stato diviso in due sezioni: la prima (€ 5000 euro) era aperta a progetti giornalistici da realizzare nei prossimi dodici mesi; la seconda (€ 1000) ha scelto un prodotto giornalistico prodotto e pubblicato nel 2017.

La premiazione sarà in diretta Facebook dalle 17 su “Controradio Firenze” e dalle 18 anche in diretta radio "FM 93.6 - 98.9, in streaming su www.controradio.it e tramite la app Controradio Firenze".

Programma della premiazione

Ore 17 inizio diretta su Facebook “Controradio Firenze”

Conduce la diretta/premiazione Camilla Lattanzi

Interventi

Don Alessandro Santoro

Fondatore negli anni 90 della comunità cristiana di base Le Piagge di Firenze. Sacerdote da sempre impegnato a costruire relazioni di solidarietà, scambio e accoglienza. Percorsi partecipati dedicati al territorio e al superamento delle disuguaglianze. La cultura, le attività sociali e di crescita di una comunità come esperienza virtuosa di un territorio.

Vittorio Iervese

Presidente del Festival dei Popoli, Docente di Sociologia dei Processi Culturali, Sociologia Visuale e Teoria e Metodi della Progettazione Culturale all'Università di Modena e Reggio Emilia. Ha svolto ricerche sulla cultura visuale, la sociologia visuale, la gestione dei conflitti, la comunicazione interculturale, le forme di partecipazione sociale, la sociologia dell’infanzia e la progettazione culturale. Presenterà il progetto “Sharmed – Shared Memories and Dialogues”, storie di vita condivisa a scuola. Come processi didattici inclusivi, specialmente nei confronti dei bambini con un background migratorio, possono diventare il fulcro dell’esperienza di apprendimento.

Claudio Pozzi

65 enne livornese, Claudio è stato fra i fondatori di Wwoof Italia di cui è attualmente vicepresidente. Ha collaborato in diversi settori del no profit legati all’agricoltura al risparmio energetico e alla finanza critica. Da qualche anno è coordinatore nazionale di Rete Semi Rurali

di cui Wwoof Italia è uno dei soci. Nel suo intervento tratterà il tema della condivisione di stili di vita alla ricerca di un migliore equilibrio fra l’uomo e la natura.

Livia Giunti

Regista, produttrice e docente in Storia delle Arti Visive e dello Spettacolo - indirizzo Cinema (Università di Pisa).

Si è formata come documentarista agli Ateliers Varan (Parigi)

e dal 2004 si occupa di produzione video. Nel 2011 ha fondato la società di produzioni audiovisive indipendenti SANTIFANTI srl insieme a Francesco Andreotti. Dal 2014 è cofondatrice e coordinatrice della prima rivista italiana dedicata al cinema documentario: il Quaderno del CINEMAREALE. Presenterà “Naturale -Il Teatro delle Ariette”, un film sulla condivisione di sapzi, beni ed esperienze nel teatro.

Marzia Coronati

Vincitrice edizione 2017 del Premio Sganga, ascolto della prima puntata del progetto radiofonico realizzato

ore 18 inizio diretta radiofonica diretta radio "FM 93.6 - 98.9, in streaming su www.controradio.it e tramite la app Controradio Firenze". Breve giro con i relatori

ore 18:30

premiazione

ore 19:00

conclusione diretta radiofonica

A seguire

Film su un'esperienza teatrale “Teatro delle Ariette” di Livia Giunti che si basa sulla condivisione di beni, spazi ed esperienze.

Giuria

Simone Siliani (presidente), Anna Meli, Camilla Lattanzi, Vittorio Iervese, Vera Sganga, Giulia Chiarini, Oliver Haag

Media partner: Popolare Network, RTV38, AAM Terra Nuova, Altreconomia, Redattore Sociale.

Fonte: Festival dei Popoli Ufficio stampa

