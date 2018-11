Provinciale 106 tra Capraia e Limite, tagliati e abbattuti alcuni platani

Sono iniziati i lavori di taglio, sistemazione e abbattimento di alcuni platani nel tratto della Provinciale 106 che collega gli abitati di Limite sull’Arno e Capraia Fiorentina.

La Città Metropolitana di Firenze interviene a seguito di verifiche effettuate per valutare la staticità e garantire la sicurezza e l’incolumità dei cittadini.

Per portare a termine i lavori, è stato istituito un senso unico alternato regolato da impianto semaforico mobile, oltre alla limitazione della velocità a 30 km/h.

“E' sempre molto triste abbattere le piante, nei casi in cui è necessario dopo apposite verifiche, ma la sicurezza e l’incolumità dei cittadini devono essere al primo posto nell’attività amministrativa e su questo siamo in sintonia con la Città Metropolitana. Ci scusiamo per gli eventuali disagi al traffico, ma sono interventi attesi e necessari”, commentano il sindaco Alessandro Giunti e l’assessore ai Lavori Pubblici Corrado Ceccarelli.

Fonte: Comune di Capraia e Limite - ufficio stampa

