Rafforzate le strategie di sicurezza nel centro storico di Pisa

Piena sinergia tra Prefettura, Comune e Forze dell’Ordine per l’attivazione di più intense misure di sicurezza nel centro storico di Pisa, con particolare riguardo a Piazza dei Cavalieri.

La prestigiosa piazza, ove ha sede la Scuola Normale, tra le più rinomate Università a livello mondiale, è teatro da tempo di situazioni di diffusa e intollerabile illegalità. Extracomunitari che probabilmente ritenendosi svincolati dal rispetto delle leggi e del vivere civile senza remore durante le ore serali distribuiscono illecitamente dietro corrispettivo bevande alcoliche e superalcoliche ai giovani, malviventi che praticano nelle zone limitrofe lo spaccio di sostanze stupefacenti e altre situazioni di rilievo sotto il profilo della sicurezza pubblica, hanno indotto il Vice Prefetto Vicario reggente Valerio Massimo Romeo, il Sindaco di Pisa Michele Conti, il Questore di Pisa Paolo Rossi, il Comandante Provinciale dei Carabinieri Nicola Bellafante e il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza Giancarlo Franzese a promuovere, con una perfetta intesa, ulteriori e rafforzati servizi di ordine pubblico unitamente ad azioni anti-degrado e di vigilanza di rispetto delle ordinanze del Sindaco da parte della Polizia Municipale.

Sono state queste le tematiche oggetto della riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, che si è svolta stamani in Prefettura presieduta dal Vice Prefetto Vicario reggente Romeo.

All’incontro, oltre ai componenti di diritto sopra citati, erano presenti anche l’Assessore alla Sicurezza del Comune di Pisa, Giovanna Bonanno, il Comandante della Polizia Municipale Michele Stefanelli, e il Comandante dei NAS di Livorno, Maggiore dei Carabinieri Pietro Caprio.

Si riportano, in sintesi, le misure che stamani ha disposto il Comitato:

PIAZZA DEI CAVALIERI E ZONE LIMITROFE

* I servizi di ordine e sicurezza pubblica d’ora in poi saranno assicurati in Piazza dei Cavalieri con un incremento della vigilanza nelle ore serali da parte della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, unitamente a militari dell’Esercito Italiano nell’ambito del progetto “Strade sicure”.

Nell’ambito del servizio di controllo coordinato del territorio Piazza dei Cavalieri e zone limitrofe saranno oggetto di frequenti passaggi e soste da parte delle pattuglie di tutte le Forze dell’Ordine.

I servizi, che interesseranno anche Piazza delle Vettovaglie, mirano ad attuare una più intensa presenza delle Forze dell’Ordine nelle zone maggiormente riconducibili a fenomeni di diffusa illegalità, con l’obiettivo di prevenire e reprimere eventuali situazioni di maggiore evidenza criminale.

* La Polizia Municipale, per la parte di competenza, procederà ad una mirata azione repressiva volta a contrastare ogni fenomeno di abusivismo e vigilerà sull’esatto rispetto delle ordinanze anti-degrado emanate dal Sindaco Conti.

STAZIONE FERROVIARIA DI PISA

* In sede di Comitato è stato deciso il rafforzamento dei controlli nella zona della Stazione anche con servizi appiedati nel tratto Stazione/Piazza Vittorio Emanuele.

* I servizi straordinari di controllo del territorio verranno intensificati d’ora in poi in modo mirato nella zona della piazza della Stazione anche con l’ausilio dei Reparti di Prevenzione Crimine della Polizia di Stato, dei militari della Compagnia di Intervento Operativo dei Carabinieri. Mentre la Guardia di Finanza continuerà a svolgere il servizio di controllo economico del territorio nella stessa zona della Stazione.

CONTROLLI SU MINIMARKET ED ESERCIZI PUBBLICI LA CUI ATTIVITÀ NELLE ORE SERALI E NOTTURNE CONTRIBUISCE A DETERMINARE SITUAZIONI DI DEGRADO PER IL CENTRO STORICO

* Nel corso dell’incontro il Comitato ha preso atto con favore delle iniziative avviate dal sindaco Conti finalizzate a rendere vivibile la città di Pisa (c.d. misure anti-degrado). Al riguardo, verranno attivate da parte dell’Amministrazione Comunale, con il contributo della Prefettura, anche attraverso la costituzione di un apposito gruppo di lavoro le ordinanze sindacali previste dall’art. 50 del TUEL, come riformulato con le nuove norme del Decreto Sicurezza (c.d. “decreto Salvini”). Il Comune di Pisa, d’intesa con la Prefettura, non appena definito l’iter legislativo in corso, sarà pronto ad attuare il nuovo decreto sicurezza, con particolare riguardo ai minimarket e agli esercizi pubblici che, con la loro attività nelle ore serali e notturne, contribuiscono a determinare situazioni di degrado nel centro storico.

GALLERIA SANAC

* Il Vice Prefetto Vicario reggente, aderendo ad una proposta avanzata nei giorni scorsi dal Presidente di Confcommercio Federica Grassini nel corso di un incontro in Prefettura richiesto dalla suddetta associazione di categoria, ha disposto in sede di Comitato un sopralluogo congiunto finalizzato alla installazione nella galleria SANAC di impianti di video-sorveglianza da collegare con le centrali operative delle Forze dell’Ordine e della Polizia Municipale.

L’iniziativa si colloca nel quadro di una opportuna azione di prevenzione dei reati a cui purtroppo sono esposte le attività commerciali che operano nell’anzidetto sito.

A tale riguardo il Sindaco Conti già nei giorni scorsi, ha disposto provvedimenti sindacali finalizzati alla rimozione della copertura dell’immobile dismesso denominato area ex Vitarelli. Nell’ottica di interventi sinergici con l’Amministrazione comunale nei giorni scorsi in Prefettura è stato sottoscritto

un verbale con il quale il proprietario dell’immobile, sig. Vitarelli, si è impegnato, anche alla presenza del Questore e del Comandante Provinciale dei Carabinieri, ad effettuare rigorosi ed efficaci lavori di chiusura dell’intera area.

A conclusione dell’incontro il Viceprefetto reggente Valerio Massimo Romeo ha voluto ringraziare vivamente tutto il personale della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Polizia Municipale di Pisa e delle Forze Armate per il notevole impegno che stanno profondendo per garantire le condizioni di sicurezza della città di Pisa e dei suoi abitanti.

Fonte: Prefettura di Pisa - Ufficio Stampa

