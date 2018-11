Soccorrono giovane, lei cerca di accoltellare volontario

Il 118 è stato allertato da una donna di origine sudamericana, preoccupata per la figlia 27enne che secondo la donna accusava un malore dovuto a problemi di origine psichiatrica. La ragazza sulle prime sembrava essersi calmata quando i volontari del 118 sono giunti in casa, un'abitazione di Settignano, ma mentre questi parlavano con la madre, la 27enne è andata in cucina, ha preso un coltello e ha cercato di colpire uno di loro. L'uomo è stato salvato dallo spessore del giubbotto, infatti è stato raggiunto al collo dalla lama, per fortuna solo di striscio. Gli altri soccorritori hanno quindi bloccato la giovane e uno di loro ha riportato graffi e qualche contusione.

Entrambi i sanitari sono poi stati medicati al pronto soccorso e dimessi con 5 giorni di prognosi. Sul posto è arrivata anche una volante. La 27enne è stata trasferita all'ospedale di Santa Maria Nuova dov'è stata ricoverata.

