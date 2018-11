Topi a scuola, i bambini torneranno all'asilo tra pochi giorni

Dal 12 novembre i 92 a Forte dei Marmi, dopo la chiusura della struttura a causa della presenza di topi, potranno tornare nel loro asilo. Lo dispone

In un'ordinanza del sindaco di Forte dei Marmi Bruno Murzi, è disposto che i bambini della scuola d'infanzia di Caranna potranno tornare a scuola dal 12 novembre. Non sarà permesso l'utilizzo delle pertinenze esterne ai fini ludico e ricreativi, dopo gli interventi di questa settimana, tra cui la rimozione delle piante. La recinzione sarà revisionata che in alcuni tratti si presenta danneggiata.

Le famiglie sono state informate dall'ufficio scolastico. Domani gli operai del Comune insieme al personale dell'ufficio scuola e dell'istituto comprensivo Caranna provvederanno al trasferimento degli arredi e del materiale didattico.

Tutte le notizie di Forte dei Marmi