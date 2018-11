Il Centro Anziani 'L'Arca' di Montopoli si rinnova

Il Centro Anziani "L'Arca", situato oramai da diversi anni presso la sede della P.A. di Montopoli, nel salone polivalente, si rinnova e si modifica. Una nuova possibilità di soggiorno giornaliera viene offerta ai cittadini del comune e non solo. Il centro offrirà la possibilità di usufruire del pranzo a coloro che decidessero di sfruttare il tempo pieno, ma come ricorda la coordinatrice, è possibile modulare gli orari di frequenza, sia mattina che pomeriggio, oppure ad ore alterne. Presso il centro anziani, sono impiegate due educatrici, una coordinatrice e i ragazzi del servizio civile, le attività che si svolgano sono molteplici, dal cucito, al ballo, rivivendo le consuetudine comuni degli anziani del nostro territorio. Quest'attività dà la possibilità ad un vostro caro, nonno o genitore di impiegare qualche ora al giorno fuori casa, in compagnia di personale altamente qualificato e coetanei. Il centro è munito anche di servizio di trasporto dal domicilio.

Per info e ulteriori 0571467311 referente Stefania.

Fonte: P A Montopoli

