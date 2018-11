Anziani truffati, via 2mila euro e gioielli

È successo ieri mattina a Firenze. Un finto dipendete di una società dell'acqua e un finto carabiniere hanno bussato alla porta di casa di due 80enno. Il finto dipendente della società dell'acqua ha raggirato la donna con la scusa di controllare le tubature dello stabile e anche l'appartamento dove i due vivono. L'uomo ha raccontato all'anziana che pochi minuti prima aveva visto dei militari arrestare una donna sorpresa a rubare in alcune abitazioni. In questo momento entra in scena il falso carabiniere che ha suonato e ha chiesto ai due di controllare se i gioielli e i contanti che custodivano in casa erano al loro posto.

La donna ha condotto il falso carabiniere in camera e gli ha mostrato gioielli e soldi. Approfittando di un momento di distrazione, quando la donna si è girata, l'uomo ha nascosto tutto nelle proprie tasche. I due si sono allontanati frettolosamente, cosa che ha insospettito la coppia che è andata a controllare se soldi e monili erano ancora al loro posto e che ha poi avuto la brutta sorpresa. A quel punto gli anziani hanno chiamato la polizia denunciando quanto accaduto. Le indagini sono in corso.

