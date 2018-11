Cade in zona impervia, sul posto arriva l'elisoccorso

I vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Pontassieve, sono intervenuti nel comune di Pontassieve nella frazione di Santa Brigida in Via Monterotondo, in supporto al personale sanitario del 118, per soccorrere un uomo infortunato in zona impervia.

Sul posto è stato inviato personale specializzato SAF (speleo alpino fluviale).

L’uomo è stato raggiunto sia dal personale sanitario del 118 che dal personale dei vigili del fuoco, e dopo essere stabilizzato, è stato trasportato in una zona idonea per essere verricellato dall’elisoccorso pegaso per poi essere ospedalizzato.

