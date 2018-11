Calcio Uisp Empoli Valdelsa, 15 squadre al via per la Coppa Toscana

Si è svolto, presso l'Hotel Da Vinci di Sovigliana, il sorteggio dei gironi della Coppa Toscana UISP 2018-2019. La nuova edizione della rassegna regionale, che lo scorso anno ha visto il trionfo del Gavena nella finalissima di Lamporecchio, è stata presentata dal responsabile del settore Attività Calcio Regionale Federico Cocchini, alla presenza di Roberto Cellai, responsabile SdA Calcio Uisp Empoli Valdelsa. Hanno assistito alla composizione dei gironi i rappresentanti delle società che daranno vita alla manifestazione che prenderà il via, con la prima fase, il prossimo 20 novembre 2018. Su 15 squadre che daranno vita alla competizione, 5 fanno parte del Comitato UISP Empoli Valdelsa. Si tratta di Gavena, detentrice del titolo conquistato un anno fa con la guida di mister Alano Galligani, Casa Culturale, Cerbaie, Real Isola e Ferruzza, vittoriosa nell'edizione di due anni orsono. Dopo l'introduzione di rito di Federico Cocchini, con ampie raccomandazioni sull'obbligo, da parte di tutti gli atleti, di essere in possesso di certificazione medica d'idoneità per l'attività sportiva agonistica, è stato effettuato il sorteggio che ha visto la distribuzione di tre compagini "empolesi" in un unico raggruppamento. Si tratta del girone A, in cui sono finite Gavena, Ferruzze e Cerbaie. Un autentico girone di ferro che vede la contemporanea partecipazione delle squadre rispettivamente allenate da Alessandro Paxia, Mauro Parentini e Massimo Lucherini. Il Real Isola di mister Pippo Martini è stato inserito nel girone B unitamente ai pistoiesi del Via Nova e ai pisani dello Slap '74, campioni regionali in carica, mentre la Casa Culturale di Matteoli se la vedrà con i senesi del Vico D'Elsa e la Capriola, proveniente dal Comitato Uisp della Garfagnana. La rassegna vede la presenza anche di formazioni appartenenti ai comitati di Firenze Mugello, Prato e Valdera. La prima fase si aprirà con le gare di debutto del 20 novembre, quando sarà subito derby tra Gavena e Ferruzza. La finalissima si disputerà il 19 marzo 2019. La formula prevede la composizione di 5 gironi da 3 squadre. Dopo gare di sola andata, accederanno ai quarti di finale le prime classificate di ogni raggruppamento e le tre migliori seconde. Le restanti squadre proseguiranno l'avventura andando a disputare la Coppa Granducato.

Questi, nel dettaglio, i gironi fuoriusciti dal sorteggio di Sovigliana. Si comincia, con le partite di debutto del 20-21 novembre 2018.

GIRONE A: GAVENA, FERRUZZA, LE CERBAIE.

GIRONE B: REAL ISOLA, Via Nova (Pistoia), Slap '74 (Pisa).

GIRONE C: Campiglia (Siena), Usap (Siena), Scarperia (Firenze Mugello).

GIRONE D: San Donato (Valdera), Mezzana (Prato), Phoenix 2012 (Prato).

GIRONE E: Vico D'Elsa (Siena), CASA CULTURALE, Capriola (GARFAGNANA).

Fonte: Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Empoli