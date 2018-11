Camion a fuoco nella notte a Monsummano Terme, si indaga

I vigili del fuoco di Montecatini Terme sono intervenuti alle ore 2.30 di oggi, sabato 10 novembre, nel comune di Monsummano Terme in via Emilia per un incendio di un camion carico di materiale edile, parcheggiato lungo la strada. Il tempestivo intervento dei pompieri ha evitato che le fiamme, già alte nella parte anteriore del mezzo, coinvolgessero anche il carico, riuscendo così a salvare quasi completamente tutto il materiale. Sul posto due automezzi e sette unità, oltre ai carabinieri che stanno indagando sulle cause.

