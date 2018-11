Comprensorio del Cuoio, stipulata la convenzione tra Conimpresa e La Risorsa Umana

Attraverso la convenzione stipulata nel Comprensorio del Cuoio con La Risorsa Umana le aziende associate a Conimpresa-Unione di Imprese avranno la possibilità di avvalersi, a condizioni particolarmente vantaggiose, dei servizi offerti nel settore delle risorse umane: dalla somministrazione di manodopera, alla ricerca e selezione del personale, all’individuazione di lavoratori in condizioni di disabilità da inserire in azienda in adempimento degli obblighi previsti dalla L. 68/1999.

In uno scenario economico come quello attuale, che sta fornendo segnali e prospettive di ripresa, sta crescendo la domanda di lavoro da parte delle imprese, il cui successo dipende fortemente dalla qualità delle risorse umane; è quindi necessario affidare a mani esperte la delicata attività di ricerca e selezione di nuovo personale con le caratteristiche richieste.

“Per le aziende che Conimpresa-Unione di Imprese rappresenta, la ricerca e l’individuazione dei collaboratori e delle risorse umane con il profilo professionale più adatto a svolgere attività e servizi di qualità è uno dei principali fattori di successo e di sviluppo. Abbiamo deciso pertanto di collaborare con La Risorsa Umana, una società in grado di soddisfare le esigenze di personale delle aziende di tutte le dimensioni e di tutti i settori” dichiara Emanuele Fiaschi Presidente di Conimpresa-Unione di Imprese.

“Siamo molto orgogliosi di questa convenzione – afferma Enrica Codeluppi, direttrice di “La Risorsa Umana” – che permette a La Risorsa Umana di rafforzare la presenza sul territorio del comprensorio sostenendo le imprese ivi collocate. Per le imprese attive in una pluralità di settori ad elevata intensità di occupazione e con necessità di competenze in costante evoluzione, come le aziende associate a CONIMPRESA, può essere complesso trovare i candidati con il giusto mix di competenze ed esperienza. Noi mettiamo a disposizione la nostra esperienza nella selezione del personale e nella somministrazione di lavoro per supportare al meglio gli obiettivi di business delle imprese”.

La convenzione offre alle aziende associate la possibilità di avvalersi dei servizi di La Risorsa Umana a condizioni vantaggiose e, inoltre, grazie alla competenza maturata da La Risorsa Umana nella specifica attività di ricerca e selezione di personale appartenente alle categorie protette, di adempiere agli obblighi previsti dalla legge n.68/1999 e dal Jobs Act.

“La convenzione con La Risorsa Umana darà la possibilità alle aziende associate di avvalersi di una gamma completa di servizi specialistici, dal lavoro in somministrazione alla ricerca e selezione del personale a condizioni estremamente vantaggiose” illustra Margherita Ruglioni Vicepresidente di Conimpresa-Unione di Imprese.

Fonte: Conimpresa - Ufficio Stampa

